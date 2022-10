Kriminalität Geldautomat in Elxleben gesprengt - Polizei sucht Täter mit Hubschrauber

Hauptinhalt

Eine Bankfiliale zerstört und Geld gestohlen haben unbekannte Täter in Elxleben im Landkreis Sömmerda. Das Vorgehen erinnert an ähnliche Vorfälle mit gesprengten Geldautomaten aus den vergangenen Monaten in anderen Regionen Thüringens.