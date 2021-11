Die Leiterin der Kita, Ann-Kathrin Offhaus, wollte sich auf Anfrage von MDR THÜRINGEN nicht äußern. Der Kindergarten "Anne Frank" ist in kommunaler Trägerschaft. Das Thema soll am 8. Dezember im Hauptausschuss thematisiert werden. Entscheiden muss schließlich der Gemeinderat.

Anne Frank gilt heute als Symbol für Millionen Opfer der rassistischen Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. 1929 wurde sie als Kind jüdischer Eltern in Frankfurt am Main geboren. Ihr Vater flüchtete 1933 vor den Nazis in die Niederlande nach Amsterdam. Seine Tochter folgte ein Jahr später. Nach dem Einmarsch der Deutschen versteckte sich die Familie von 1942 bis 1944 in einem Hinterhaus. Dort schrieb Anne Frank ihr berühmtes Tagebuch, das heute zur Weltliteratur zählt. Nachdem das Versteck ihrer Familie entdeckt worden war, starb die damals 15-Jährige 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen.