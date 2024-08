Die Ernte in Thüringen fällt in diesem Jahr aus Sicht der Landwirte mäßig aus. Wie der Chef des Bauernverbandes, Klaus Wagner, am Donnerstag mitteilte, hätten sich die Bauern ursprünglich mehr erhofft. Heftige Regenfälle, Hagel und auch Frostnächte im April hätten dann aber den Beständen auf den Feldern geschadet.