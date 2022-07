Fahrt auf dem Mähdrescher: Wie die Ernte von Futtererbsen läuft

Man thront sozusagen über dem Feld, und Lärm und Staub bleiben draußen. Die Fahrerkabine, die ich mir mit Nico Baumgart teile, ist klimatisiert. Nico setzt immer am Ende unserer Feldrunde einen GPS-Punkt, und die Erntemaschine weißt dann punktgenau, wie sie die nächste Runde zu fahren hat. So angenehm und entspannt kann Ernte sein.

Wir können also nebenbei ganz gemütlich quatschen, über die Futtererbsen natürlich. Mir war vorher schon aufgefallen, dass die Schoten nicht grün, sondern hellbraun geerntet werden. Und die Erbsen, erzählt Nico, sind nicht weich, sondern ziemlich hart. Aus ihnen wird später Stärke gewonnen und Schweine mögen sie auch in ihren Futtertrögen. Die Grundbausteine des Schnitzels sozusagen. Und so wie er es aus seiner Fahrerkabine beurteilen kann, fällt die Erbsenernte 2022 ganz gut aus, trotz der Trockenheit der vergangenen Wochen.