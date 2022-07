Das Modellprojekt Landmobil startete am 26. Juni vergangenen Jahres in Buttstädt. Kindelbrück kam später dazu. Nach einem guten Start im Sommer sei die Nachfrage im Herbst und Winter coronabedingt zurückgegangen. Inzwischen gebe es aber nahezu täglich mehrere Fahrten. Dabei melden sich die Bürger bei der Gemeinde an und werden von einem der ehrenamtlichen Fahrer kostenlos per Elektroauto etwa zum Arzttermin, zum Einkaufen oder ins Schwimmbad gebracht.