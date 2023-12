In Gebesee im Landkreis Sömmerda haben die Bürger den Ersten Beigeordneten Lukas Grothe zum neuen ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Er bekam 86 Prozent der abgegebenen Stimmen. Da im Vorfeld kein Kandidat für den Posten vom Stadtrat gefunden wurde und auch sonst niemand sein Interesse daran bekundet hatte, konnten die Einwohner auf einen vorbereiteten Zettel Name und Vorname ihres Wunschkandidaten schreiben. Etwa 41 Prozent der Wahlberechtigten war den Aufruf am Sonntag gefolgt, die Mehrheit vermerkte Rothe auf ihrem Wahlzettel.