Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag zwei Zigarettenautomaten in Thüringen gesprengt. Laut Polizei schlugen die Täter gegen 1:15 Uhr in Haßleben (Kreis Sömmerda) zu. Wie viel Geld und Zigaretten sie hier erbeutet haben, ist laut Polizei noch unklar. Auch das verwendete Sprengmittel ist noch nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 3.500 Euro.

Immer wieder werden Zigarettenautomaten angegriffen und gesprengt. Im April waren beispielsweise Automaten in Gotha und Waltershausen Ziel von Dieben, der Schaden in diesen beiden Fällen lag bei mindestens 8.500 Euro. Etwa 10.000 Euro Schaden richteten unbekannte Automatensprenger im Februar außerdem in Erfurt an, damals wurde nachts mit einem Hubschrauber stundenlag nach den Dieben gesucht.