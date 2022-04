Was um Himmels Willen aber will der Landwirt damit? Kühe und Schweine striegeln? Klingt sehr unwahrscheinlich, genauso wie ein Getreidefeld auf Hochglanz polieren. Was passiert jetzt also wirklich in der Praxis? Wir treffen die Landwirte Jonas Urbach und René Döring, Chef Pflanzenbau in Andisleben, auf einem großen Feld, das schon die ersten grünen Halme zeigt. Was für den Landwirtschafts-Laien wie frisches Gras aussieht, wird in Fachkreisen Winterweizen genannt.