Sanitäter und Notfallärzte sind am Samstag in Sömmerda für schwere medizinische Ausnahmesituationen geschult worden. Im Simulationszentrum der Stadtambulanz konnten sich die rund 120 Teilnehmer aus ganz Thüringen an 14 Stationen ausprobieren. Mit Hilfe von Puppen und Schauspielpatienten übten sie für seltene Szenarien wie schwere Verbrennungen, Notgeburten oder Massenunfälle. Bildrechte: MDR/Sophie Hartmann

Großeinsätze mit mehreren Verletzten geprobt

Laut Axel Pleßmann, Leiter der Stadtambulanz, sollen die Teilnehmer bei den Trainings bewusst aus ihrer Komfortzone geholt werden. Die Übungen sind demnach darauf ausgelegt, die Retter gezielt unter Stress zu setzen. Geprobt wurde etwa ein großer Einsatz mit mehreren Verletzten in einer lauten Diskothek. Nachgestellt wurde außerdem die Extremsituation nach einer Amokfahrt in ein Eiscafé. In einem Rettungszelt mussten sich die Helfer binnen Sekunden entscheiden, welches der "Opfer" sie zuerst medizinisch versorgen. Bildrechte: MDR/Sophie Hartmann

Über 2.000 Anmeldungen für die Übung

Den Angaben zufolge ist es die größte notfallmedizinische Fortbildung in Thüringen. Für die rund 120 Plätze hatte es laut Organisator Nils Türpitz mehr als 2.000 Anmeldungen gegeben. Das große Interesse hängt demnach auch mit der gestiegenen Terrorgefahr und den jüngsten Vorfällen in München und Magdeburg zusammen. Grundsätzlich würden schwere medizinische Notfälle aber immer seltener, so Axel Pleßmann von der Stadtambulanz. Das liege unter anderem daran, dass Autos und der Straßenverkehr immer sicherer werden und sich viele Menschen seltener riskanten Situationen aussetzen. Bildrechte: MDR/Sophie Hartmann