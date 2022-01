Der zentrale Platz in Haßleben hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Vor vielen Jahrzehnten stand dort an der schmalen Gera eine Mühle, zu DDR-Zeiten wurde eine Einkaufsmöglichkeit gebaut - und nie genutzt, da sie nach der Wende wieder abgerissen wurde. Seitdem dient der asphaltierte Platz nahe der Kirche vor allem als Kirmes-Standort.

Aber das ist nicht alles: "Was ein ganz großes Anliegen aller Bürger ist - eine Einkaufsmöglichkeit zu schaffen." Der Bürgermeister stellt sich hier einen 24-Stunden-Markt vor, wie zum Beispiel der in Altengottern. Das würde die Ortschaft um einiges attraktiver machen, sagt er. Für den Platz haben er und Eva Rottleb vom Dorferneuerungsbeirat auch noch weitere Ideen, die sie vielleicht im Förderungszeitraum verwirklichen wollen. So könnten an der schmalen Gera Sitzgelegenheiten und ein Zugang zum Wasser zum Verweilen entstehen.