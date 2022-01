Die Havarie an einer Wasserleitung nördlich von Erfurt ist beseitigt. Wie die Stadtwerke mitteilten, werden alle Einwohner von Werningshausen, Riethnordhausen, Haßleben, Henschleben, Vehra und Alperstedt wieder mit Trinkwasser versorgt. Bis Donnerstagabend war am Leck gearbeitet worden. Die Reparatur wurde durch die Kälte und Nässe erschwert. Der Rohrbruch der Trinkwasserleitung war am Mittwochmorgen auf einem Feld zwischen Nöda und Riethnordhausen aufgetreten.

Rund 4.000 Menschen hatten am Donnerstag kein Trinkwasser aus der Leitung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK