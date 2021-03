Von Tür zu Tür sind sie gegangen in Straußfurt und haben gefragt, wer Hilfe bei den Impfterminen braucht. Die Menschen waren davon ziemlich überrascht. Der 85-jährige Karl-Heinz Salzmann und seine Frau, die mit ihren 77 Jahren noch zu jung zum Impfen ist, waren begeistert: "Schon, dass mal jemand gefragt hat, wie es uns geht, dass mal jemand vorbei kam, war richtig schön. Und dann noch die Hilfe bei den Impfungen - großartig".

Dann kam der schwierigste Teil: Tagelang saß Gerlinde Läer am Rechner und versuchte, für alle auf der Liste Termine zu finden. "Ich habe es auch per Telefon versucht, aber da war kein Reinkommen. Und auch mit dem Impfportal war es schwierig, manchmal hat das Stunden gedauert, nur zwei Termine zu bekommen". Aber Aufgeben ist nicht ihr Ding und so hat sie inzwischen 75 Termine vereinbart, 21 Leute aus Straußfurt sind das erste Mal geimpft, zwei sogrgar zweitgeimpft. "Zum Glück hat mein Mann mir den Haushalt abgenommen, da hatte ich Zeit", schmunzelt die 65-Jährige.