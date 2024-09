Warum so viele junge Menschen die AfD wählen? "Ich denke sehr viele sind gar nicht so aufgeklärt darüber, was die AfD jetzt wirklich machen will", antwortet Lenka. "Sie denken auch nicht so darüber nach, was passieren wird, wenn die Migranten zum Beispiel abgeschoben werden. Im Krankenhaus in Sömmerda sind sehr viele Ärzte, die einen Migrationshintergrund haben."