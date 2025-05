Neben den drei auffälligsten und auch wertvollsten Rundfenstern mit Malereien und wachenden Aposteln tauchten auf den Paletten auch immer mehr rechteckige Ornamentfenster auf. Also Elemente der etwa vier Meter hohen Langfenster, die einst unter den Aposteln für etwas Licht im Chorraum sorgten. Bildrechte: IMAGO / Steve Bauerschmidt

Sanierungsbedürftig sind alle, einige sind ganz gut erhalten, einige kommen als "Puzzle mit hundert Teilen" daher. Ein Puzzle aus Glas. Wichtig für Rainer Schmitt: Die Malereien sind relativ gut erhalten, die Farben gibt es auch noch, sodass fehlende Stücke nachgefertigt werden können.

Das gilt auch für fehlende Mosaikelemente der langen Fenster. Diese sind farblich unterschiedlich gestaltet, da aber von allen Segmenten ausreichend Teile gefunden wurden, können alle Fenster originalgetreu wiederhergestellt werden.

Das ist auch die Restaurierungsethik, so viel wie möglich vom Original! Rainer Schmitt, Inhaber der Derix Glasstudios

Zeitschiene: Geschätzte sechs Monate, also Weihnachten kann kommen.

Was heißt eigentlich "Bleiglasfenster"?

Viele Kirchenfenster haben gar keinen Rahmen. Sie lassen sich auch nicht öffnen, sitzen direkt im Mauerwerk. Die bunten Gläser, die Muster und Figuren vereinen, werden von sogenannten Bleiruten bzw. Bleisprossen zusammengehalten, daher auch der Name. Und sie sind auch nicht dafür gedacht, ausgebaut, umgelagert und hunderte Kilometer transportiert zu werden. Bildrechte: privat

Hinzu kommt: Defekte Scheiben wurden in den Kirchen über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte oft durch den "Ortsglaser" mit Hilfe von Kitt geflickt, erklärt Rainer Schmitt, was seinen hohen Ansprüchen als Sachverständiger nicht genügt. Wer sich professionell mit Kirchenfenstern beschäftigt, sei nämlich kein Bauglaser, sondern ein Kunsthandwerker.

Jetzt legen seine "Glaskünstler" alles auf einen großen Glastisch, der von unten beleuchtet werden kann, und erfassen und kartieren die Einzelteile. Danach muss an den Fensterlaibungen der Kirche in Bilzingsleben noch das Aufmaß genommen werden, denn bei der Sanierung könnten sich die Maße verändert haben. Bildrechte: MDR/Robert Müller

Sechs Monate wird es wohl dauern bis zum Einbau, sagt Schmitt, aber dann werden die Fenster aussehen wie neu, bei voller Funktionalität der Schutzpatrone.

Die drei Heiligen in den Rundbögen haben die Gemeinde beschützt, das wird genauso wieder passieren. Rainer Schmitt, Inhaber der Derix Glasstudios

Wie verschwinden Fenster und wie tauchen sie wieder auf?

Der Schwarze Peter liegt bei Peter M., er hatte den Glasereibetrieb in Blönsdorf gepachtet und alles übernommen, samt aller Pflichten und Fenster. Irgendwann nach 2005 hat er sich abgesetzt mit bis heute unbekanntem Ziel. Er hinterließ seinen unaufgeräumten Betrieb und reichlich Schulden.

Der Grundstückseigentümer verkaufte 2018 alles "wie es steht und liegt" an Familie Clemens, die sich in dem alten Klinkerbau nun einen Lebenstraum erfüllt. Ein Café, in dem man auch stöbern kann. Vornehmlich skandinavische Möbel, Deko und dazu Pflanzen gibt es jetzt dort zu kaufen, wo sich früher die Gläser stapelten. Bildrechte: MDR/Robert Müller

Nun wollen die Bilzingslebener natürlich allen Unterstützern Danke sagen. Doch nicht jeder mag Medienrummel. Die ehemaligen Mitarbeiter der Glaserei in Blönsdorf nicht und auch der "rettende Käufer" Steffen aus Wittenberg nicht. Er will aber in Bilzingsleben vorbeikommen, wenn die Fenster wieder zu Hause sind. Auch Familie Clemens will Bilzingsleben besuchen.

Wir freuen uns für die Menschen vor Ort, dass die aufgearbeiteten Fenster nach 25 Jahren wieder nach Hause zurückkehren können. Axel Clemens, Blönsdorf

Axel Clemens hatte in den Wochen unserer Recherche den Detektiv in sich entdeckt und letztlich auch unter den vielen Glaskäufern aus der Entrümplungszeit Steffen als "letzte Möglichkeit" in Erwägung gezogen. Andere Blönsdorfer wussten dann, in welchem Ort Steffen wohnt.

Auch die Sicherheit, überhaupt auf der richtigen Spur zu sein, verdanken wir Axel Clemens, der nach dem Kauf des verlassenen Grundstücks versucht hatte, die Überreste des Glasbetriebs zu versteigern. Werkzeuge, Brennofen und Tonnen von Glas - doch das gelang nur mäßig. Bildrechte: privat