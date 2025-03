Die Kräfte, die von unten auf die Kirche wirken, seien immens. Bernd Müller vom Gemeindekirchenrat nennt dazu Zahlen: "Unser Westgiebel hier wiegt grob gerechnet 600 Tonnen. Angehoben wurden diese um zehn Zentimeter in den letzten 15 Jahren."

An verschiedenen Stellen im Gemäuer wurden Bewegungsmesser montiert, anhand derer man prüfen kann, wie stark die Risse wachsen. Pfarrer Sterzik, der Gemeindekirchenrat und Bürgermeister Hendrik Blose sind sich einig: Hier muss etwas passieren.

Birgit Verwiebe vom Gemeindekirchenrat hatte dann die Idee für eine Fotomontage: Ein Bild des Marktplatzes samt Kirche im Jahr 2025 gegenübergestellt zu einem Bild des Markplatzes ohne Kirche im Jahr 2050. Darüber steht: "Wenn wir jetzt nicht handeln, fällt uns was ein: Unsere Kirche!!!"

Verwiebe meint: "Da wollten wir natürlich die Buttstädter ein bisschen schocken. Es ist nicht so, dass die Kirche jetzt heute oder morgen einfällt, so nicht. Aber ich glaube, diese Fotomontage hat die Buttstädter schon wach gerüttelt."

Zu einem ersten Informationsabend Mitte Februar sei die Kirche so voll wie an Weihnachten gewesen. Das zeige, dass den Buttstädtern einiges an ihrer Kirche liegt. Wer die Kirche betritt, ist unter anderem überrascht von ihrer Größe. Dreieinhalb Emporen ragen bis unter die Decke.