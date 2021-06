"Das ist unser neuer Kindergarten!", haben sich manche der Kinder vor zwei Wochen gefreut, als sie in das Bürgerhaus eingezogen sind. Die kleineren hingegen waren etwas ängstlich und mussten erstmal überzeugt werden, erinnert sich Kita-Leiterin Steffi Häring. Doch inzwischen haben sich alle daran gewöhnt.

Im Bürgersaal können es sich die Kinder an Gruppentischen und in Spielecken gemütlich machen. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff

Die Kinder sitzen im Saal verteilt an insgesamt acht Gruppentischen, drumherum liegen Baby-Puppen, Spiel-Steine und Bastel-Kram. An den Bürgersaal erinnert nur noch die Bühne. Inzwischen haben die Kinder auch verstanden, dass das hier nur ihr vorübergehender Kindergarten ist.

Dem fünfjährigen Ole gefällt es sogar besser als vorher: "Weil es hier größer ist." Und manch anderen Kindern kommt es so vor, als gäbe es hier auch mehr Spielzeug. Obwohl das nur eine gefühlte Wahrheit ist, verrät die Erzieherin augenzwinkernd.

Ein bisschen Angst hatte Steffi Häring allerdings vor dem Mittagsschlaf von rund 30 Kindern in einem Saal: "Wir hatten Angst, weil wir hier nichts verdunkeln können, dass einige Kinder nicht schlafen werden. Und wir sind eines besseren belehrt worden, wir waren ganz erstaunt, es schlafen alle Kinder."

Ein weiterer positiver Effekt habe sich in den letzten beiden Wochen bemerkbar gemacht. Normalerweise sind die Kinder in Gruppen unterteilt, in denen sie auch bleiben. Doch jetzt spielen Kleine mit Größeren und profitieren voneinander, meint Steffi Häring. Eventuell soll es im fertig sanierten Kindergarten auch ein teiloffenes Konzept geben, bei dem Kinder aus verschiedenen Gruppen weiter miteinander spielen können.