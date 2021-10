Der städtische Kindergarten "Glückliche Zukunft" in Sömmerda wird ab diesem Montag wegen Legionellen im Trinkwasser für zwei Wochen geschlossen. Wie die Stadt mitteilte, werden alle Trinkwasserleitungen chemisch desinfiziert.

Legionellen werden durch zerstäubtes Wasser übertragen, wenn sie eingeatmet werden. Beim Trinken ist eine Ansteckung nur in seltenen Fällen möglich. Bildrechte: imago images / Christian Ohde

Die Grenzwerte seien leicht erhöht, es habe aber keine Gefahr für die Kinder bestanden, sagte Sozialamtsleiterin Uta Kunze MDR THÜRINGEN. 36 von 110 Kindern, die in dem Zeitraum nicht von ihren Eltern betreut werden können, konnten in anderen Einrichtungen untergebracht werden. Für die Arbeiten an den Wasserleitungen sei bewusst die Ferienzeit gewählt worden.