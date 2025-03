Jeder Tag in der Kita Sonnenhof beginnt mit einem Morgenkreis: Da wird sich gestreckt, gehüpft, getanzt, gerne auch zu Musik. "Wir leben einfach die Bewegung.", meint Kita-Leiterin Angela Rothhardt. Sie freut sich heute riesig, dass der Kindergarten nun endlich die Auszeichnung bekommt. Bewegung und Sport spiele in dem Kindergarten schon lange eine wichtige Rolle. Dazu gehöre auch tägliche Bewegung an der frischen Luft auf dem großzügigen Kitagelände, auf dem es auch mehrere Klettermöglichkeiten gibt.