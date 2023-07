Kinder können in der Notaufnahme des KMG-Klinikums in Sömmerda weiterhin versorgt werden. (Symbolbild)

Kinder können in der Notaufnahme des KMG-Klinikums in Sömmerda weiterhin versorgt werden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Gründe sind nach Klinikangaben rückläufige Geburtenzahlen und fehlendes Personal. So sei nicht genügend Pflegepersonal für den Bereich Kinderkrankenpflege gefunden werden. Die Klinik kündigte an, am Standort Sömmerda die Behandlung von gynäkologischen Krankheiten sowie von Brustkrebs auszubauen. Den Angaben nach können Kinder weiter in der Notaufnahme versorgt werden. Auch ambulante sowie stationäre Operationen seien in Sömmerda weiterhin möglich.