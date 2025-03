Trotz Haftbefehl hat ein 40-jähriger Mann am Donnerstagmorgen in Kölleda (Landkreis Sömmerda) ausgerechnet an einem Streifenwagen die Kennzeichen abmontiert und gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete er auf dem Fahrrad. Der Kontaktbereichsbeamte, der den Wagen benutzte, verfolgte den Mann.