Bei Kölleda im Kreis Sömmerda ist ein Mann von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 53-Jährige am Mittwochnachmittag in einem Gewerbegebiet unterwegs. Er starb an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.