Mit dem Zusammenschluss kommt die Fraktion auf zehn Sitze im neuen Kreistag, der am 12. Juni zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt. Stärkste Fraktion ist die CDU mit 14, gefolgt von der AfD mit 13 Sitzen. Am Wochenende entscheidet eine Stichwahl, wer im Landkreis Sömmerda der neue Landrat wird. Cristian Karl von der CDU und Stefan Schröder von der AfD treten gegeneinander an.