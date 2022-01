Nach einem halben Jahr zieht die Landgemeinde Buttstädt eine positive Bilanz zum Einsatz des Landmobils. Wie die Sprecherin der Landgemeinde, Julia Deubler MDR THÜRINGEN sagte, sind die Erwartungen erfüllt und sogar übertroffen worden. Demnach gab es im ersten halben Jahr bereits rund 150 Fahrten zwischen den Buttstädt und anliegenden Dörfern.

Auch in Kindelbrück ist ein solches Landmobil unterwegs, wird allerdings noch nicht so genutzt, wie gewünscht. Laut Landratsamt ist das Mobil dort einfach noch nicht so bekannt.

Elf Fahrer im Einsatz

Bei dem Angebot handelt es sich um ein Pilotprojekt des Landkreises, bei dem das elektrische Landmobil den Busverkehr nicht ersetzen, sondern ergänzen soll. Interessierte müssen ihre Fahrten 24 Stunden im Voraus telefonisch oder online buchen und werden dann kostenfrei zu ihrem Ziel innerhalb der Landgemeinde und ihren Ortsteilen gebracht.

Elf ehrenamtliche Fahrer wechseln sich dabei ab. Der Fahrbetrieb wird Montags bis Freitags täglich zwischen 08:00 und 18:00 Uhr angeboten.Standort des Mobils ist in Großbrembach, wo es auch an einem Stromkasten über Nacht geladen wird. Als nächster Schritt soll hier auch eine Ladesäule entstehen.

Fahrten sind oft unterhaltsam

Jürgen Mende aus Großbrembach gehört zu den ehrenamtlichen Fahrern, die meisten von ihnen sind Rentner. Jürgen Mende macht das Fahren mit dem elektrischen Auto Spaß, vor allem aber geht es ihm auch darum, Menschen zu helfen, die selbst nicht mehr mobil sind. Dabei bekommt er meist große Dankbarkeit zurück.

Oft sind die Fahrten im Landmobil auch unterhaltsam, hat Mende festgestellt: "Und dann redet man schon, wie man das eben so macht, übers Wetter, über Corona natürlich, der eine will einkaufen - für was brauchen Sie die Sachen, für ne Familienfeier? Oder wie Weihnachten: Was gibt's zu Essen? Und die Leute freuen sich auch, dass sie sich mit jemandem anders unterhalten können."

Jürgen Mende aus Großbrembach, einer der ehrenamtlichen Fahrer. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff

Ziel-Altersgruppe bewusst offen gehalten

In den Sommerferien hat er auch schon Jugendliche nach Buttstädt ins Freibad gefahren. Die Ziel-Altersgruppe sei bei dem Projekt bewusst offen gehalten worden, meint Gemeindesprecherin Julia Deubler. Es hätte sich aber herauskristallisiert, dass vor allem die ältere Generation das Landmobil nutzt: "Das könnte natürlich auch Corona-bedingt sein, es gibt für die Jugend gerade nicht so viele Orte, wo sie hinkann, Veranstaltungen erleben... dadurch ist natürlich gerade für Arztbesuche und Einkaufsfahrten das eher in die ältere Generation gerutscht von der Zielgruppe."

Auch der Ortschaftsbürgermeister von Großbrembach, Rolf Vinup, engagiert sich als ehrenamtlicher Fahrer des Landmobils. Er weiß, wie wichtig dieses zusätzliche Mobilitäts-Angebot für die Region ist. Vor allem Orte mit schlechter ÖPNV-Anbindung würden das Mobil nutzen: Dazu zählten Kleinbrembach, Großbrembach, Eßleben und Rudersdorf.