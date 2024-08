Zwischen den Parteien im Kreistag wünscht sich Christian Karl in der neuen Legislatur ein respektvolles Miteinander. Das bedeute für ihn auch, mit allen Fraktionen im Austausch zu bleiben. "Bei mir hat jeder die Chance, wenn er in der Sachpolitik mitgestalten will. Das habe ich in den vergangenen Jahren so gehalten und gebe es auch jetzt so vor."