Man könnte ja denken: So langsam wird es ruhiger bei der Geratal Agrar in Andisleben, die wir ein Jahr lang begleiten. Mit den Zuckerrüben sind die letzten Feldfrüchte geerntet, auch der Winterweizen ist schon ausgesät. Bevor es dann wirklich gemächlicher zugeht, steht noch die Herbstbodenbearbeitung auf der To-Do-Liste. Und da spielt auch der Regenwurm eine große Rolle.

Der Regenwurm ist der Freund oder der heimliche Helfer des Landwirts. Die von ihm gegrabenen Gänge sind ideal fürs Regenwasser. Durch die kleinen Hohlräume sickert das Wasser in die Tiefe und läuft nicht oberirdisch ab. Außerdem sorgt er für gute Durchlüftung des Bodens und für gute Fruchtbarkeit. Regenwürmer buddeln nämlich nicht nur Gänge, sie ziehen dort auch übriggebliebene Strohhalme in den Boden. Und mit etwas Geduld wird daraus wertvoller Humus.

Der Regenwurm ist also auch ein Wirtschaftsfaktor. Er hilft Arbeitszeit zu sparen und Kraftstoff für die Feldmaschinen.

Um dem Regenwurm das Leben auf ihren Feldern so angenehm wie möglich zu machen, setzt die Geratal Agrar schon seit vielen Jahren die "pfluglose" Bodenbearbeitung ein. Um die zu verstehen, müssen wir uns das Gerät hinten an der Zugmaschine genauer ansehen. Da erinnern wir uns zunächst nochmal, wie ein herkömmlicher Pflug aussieht und was beim herkömmlichen Pflügen passiert. Da wird die Erde komplett umgedreht, wie im eigenen Garten mit dem Spaten. Sind noch Pflanzen im Boden, befinden die sich dann unter der Erde.