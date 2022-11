Es ist wieder einer der Tage, an denen ich ganz viel dazu lerne: Über Bodenbearbeitung, Bodenstruktur und auch der Regenwurm begegnet mir wieder. Auf dem grünen Feld mit den ein Meter hohen Pflanzen handelt es sich um Zwischenfruchtanbau, erklärt mir Landwirt René Döring von Geratal Agrar. Wobei "Zwischenfrucht" etwas irreführend ist, denn Früchte sind hier nicht zu erwarten und geerntet werden diese Pflanzen auch nicht.

Um die Sache oder die Strategie des Landwirts zu verstehen, schauen wir zunächst in die Zukunft. Im kommenden Frühjahr soll hier Mais ausgesät werden. Bis dahin würde das Feld brach daliegen. In Expertenkreisen gilt das als suboptimal, der Wind würde während der Wintermonate wertvolle Bodenbestandteile einfach wegpusten. Und jetzt kommen unsere Zwischenfrucht-Pflanzen ins Spiel. Sie halten den Boden fest und sie schaffen Dank ihrer Muli-Tasking-Fähigkeiten noch ganz andere Dinge.

Gut zu erkennen in der Mitte - die Wurzel gräbt Gänge in den Boden.

Gut zu erkennen in der Mitte - die Wurzel gräbt Gänge in den Boden.

Gut zu erkennen in der Mitte - die Wurzel gräbt Gänge in den Boden. Bildrechte: MDR/Jens Roder

Ihre Wurzeln arbeiten sich durch den Boden und brechen dabei auch härtere Erdbrocken auf. Und da René Döring im Sommer eine Mischung aus Flach- und Tiefwurzlern gesät hat, werden jetzt alle Bodenschichten erreicht. Die Zwischenfrucht-Pflanzen erledigen also die Arbeiten, für die sonst Grubber und Scheibenegge zuständig wären und helfen damit Kraftstoff zu sparen. Ist doch clever, oder?

Nebenbei wird durch die Arbeit der Wurzeln noch der Boden durchlüftet und so ein Wohlfühlklima für den Regenwurm geschaffen. Wenn demnächst die eiskalten Wintertage kommen, sterben die Zwischenfrucht-Pflanzen ab und sorgen posthum noch für Humus im Boden. Das wiederum spart teure Düngemittel.

Jetzt kann man sich berechtigterweise fragen: Wenn das alles so prima und auch ökologisch funktioniert, warum wird diese Methode nicht viel öfter in der Landwirtschaft eingesetzt? Lange Zeit hatte das Gegenargument "Die Zwischenfrucht-Pflanzen klaut der kommenden Hauptkultur das Wasser" sehr großes Gewicht. Erst in letzter Zeit haben Studien diese Ansicht entkräftet.