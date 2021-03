An der Autobahn 71 im Kreis Sömmerda geht am Dienstagnachmittag die neue Tank- und Rastanlage "Leubinger Fürstenhügel" in Betrieb. Die von der Internationalen Bauaustellung Thüringen (IBA) konzipierte Anlage ist nicht nur für Autobahn-Reisende gedacht, sondern soll auch ein Tor zur Kulturgeschichte der Region sein.