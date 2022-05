Einen falschen Alarm gab es in der Nacht zu Sonnabend in Sömmerda. Ein Zeuge hatte etwas Verdächtiges mit einem lauten Geräusch an einer Baustelle vernommen. Dabei wollte ein Pärchen wohl eher gänzlich ungestört bleiben.

Dem Verdacht auf einen Diebstahl ging die Polizei in der Nacht nach. Wie die Beamten mitteilten, hatte gegen 1:55 Uhr ein Zeuge zwei Verdächtige gemeldet, die sich am Zaun einer Baustelle in der Erfurter Straße in Sömmerda zu schaffen machten. Er berichtete außerdem von einem lauten Geräusch einer Baumaschine.