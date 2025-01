Es ist still am Rand des kleinen Dörfchens Andisleben, blassgrüne Wiesen ziehen sich bis zum Horizont, das Land wurde vor hunderten Jahren dem Sumpf abgerungen. Hier streift Konstantin Stawenow durch die Landschaft, wenn er in den Semesterferien mal wieder zu Hause bei seinen Eltern ist und Inspiration sucht. Jetzt im Winter findet er sie in schimpfenden Spatzen und in von Rauhreif bedeckten Grashalmen, im Sommer in Insekten wie Feuerkäfern oder Wespen.