Mit dem Umbau des Motorenwerk MDC Power Kölleda entsteht in Thüringen ein weiteres großes Batteriewerk. In Arnstadt startet bereits der chinesische Konzern CATL mit bis zu 2.000 Beschäftigten sein Batteriezellenwerk, das ebenfalls für die Autoindustrie fertigt. Es ist das erste Werk in Europa von CATL, in das der Konzern insgesamt etwa 1,8 Milliarden Euro investieren will.