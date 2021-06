So ein Verhältnis wünscht sich Hausleiterin Katja Gerhardt auch mit Familie Ernst. Und sie nimmt deren Sorgen nicht auf die leichte Schulter. "Es gab tatsächlich einzelne Vorfälle am Zaun. Wir haben uns dann mit Blumen und Pralinen bei Familie Ernst entschuldigt und das mit den Kindern ausgewertet", sagt sie. Damit die Kinder nicht mehr direkt an den Zaun der Ernsts gelangen können, wird das Tor des Grudstücks laut Katja Gerhardt jetzt immer verschlossen. "Außerdem gehen wir so oft wie möglich mit den Kindern raus in die Natur, aber wir können sie ja hier auf dem Grundstück nicht einsperren."