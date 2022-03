Ein schon seit längerem schwelender Nachbarschaftsstreit in Sömmerda ist aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde eine 65-Jährige am Samstag in ihrem Vorgarten mit einem Eimer voll kaltem Wasser übergossen, als sie gerade Unkraut jätete.

Die Frau erlitt einen Kälteschock, wegen des kalten Wassers aus dem Eimer (Symbolbild). Bildrechte: dpa