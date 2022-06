Vom Feld in den Teebeutel: Pfefferminz-Ernte in Andisleben

Jetzt, Ende Juni, ist die Pfefferminze in ihrer Entwicklung so weit vorangekommen, dass sie unbedingt vom Feld muss. Sie steht kurz vor der Blüte, hat jetzt das beste Aroma und die meisten Inhaltsstoffe. Bis Anfang August wird sich die Ernte hinziehen, was vor allem daran liegt, dass die Pflanzen in Andisleben gleich weiterverarbeitet werden.