Freiheitsliebende Pferde haben am Wochenende die Polizei im Landkreis Sömmerda beschäftigt. Zunächst waren am Samstag sechs entlaufene Tiere bei Haßleben gemeldet worden, wie die Beamten mitteilten.

Dass es offenbar nicht alle waren, zeigte sich wenige Stunden darauf. Am Sonntagmorgen ging erneut eine Meldung bei der Polizei ein. Diesmal ging es um drei freilaufende Pferde am Stadtrand von Sömmerda. Die Polizei ging davon aus, dass es sich um andere Tiere als am Samstag handelt, wurde aber eines Besseren belehrt.