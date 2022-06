Gericht Sömmerda: Prozess gegen den Busfahrer Thomas B. unterbrochen

Hauptinhalt

Wegen eines Befangenheitsantrages ist am Mittwoch der vierte Prozesstag gegen den ehemaligen Busfahrer Thomas B. unterbrochen worden. Im Prozess vor dem Amtsgericht in Sömmerda hatte sein Verteidiger behauptet, die Vorsitzende Richterin Isabell Warmuth sei befangen und die Verhandlung könne deshalb nicht weitergeführt werden. Das Gericht legt dem 40-Jährigen unter anderem Nötigung und Freiheitsberaubung zur Last. Auch Beamtenbeleidigung und Widerstand gegen die Polizei werden ihm vorgeworfen.