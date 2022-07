Beim vorherigen Prozesstag Ende Juni war über einen Fall verhandelt worden, in dem Thomas B. an einer Corona-Teststation eine Mutter und ihren Sohn gefilmt und das Video im Internet hochgeladen haben soll. Der Verteidiger von Thomas B. warf in den Raum, dass wegen des Corona-Tests Körperverletzung gegen das Kind vorliegen könnte. Als die Richterin sagte, dass sie bei dem Corona-Test keinen Straftatbestand vorliegen sehe, stellte der Verteidiger den Befangenheitsantrag.