Ihm wurden auch weitere Fälle zur Last gelegt, in denen er Menschen gefilmt und die Videos hochgeladen haben soll. Das Gericht sah es nach Angaben des Sprechers als erwiesen an, dass er sich damit wegen unbefugtes Verbreitens von Bildnissen, Hausfriedensbruchs und der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes schuldig gemacht hat.