Als der Mann versuchte, das Feuer auszutreten, geriet sein Fuß in das laufende Mähwerk des Traktors. Dadurch verletzte er sich so schwer am Bein, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Feuerwehr rückte wenig später an und löschte die Flammen. Insgesamt brannten rund 1.000 Quadratmeter Wiese ab.