Hunderte Rasierklingen haben unbekannte Täter in den vergangenen drei Tagen im Landkreis Sömmerda auf Gehwegen verteilt.

In Kölleda lagen die scharfen Klingen am Sonntag auf 60 Meter Länge in der Brückenstraße. Laut Polizei handelte es sich um Billig-Produkte. Ein Motiv der Täter sei derzeit nicht erkennbar. Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen. Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr sammelten die Rasierklingen ein.