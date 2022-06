Sanierung In Rastenberg soll die Orgel bald erklingen wie vor 200 Jahren

In Rastenberg im Landkreis Sömmerda wird derzeit eine Orgel so saniert, dass sie wie vor 200 Jahren klingen kann. Der Innenraum der Kirche wurde bereits in den letzten Jahren saniert, nun ist seit einiger Zeit die Orgel dran. Ursprünglich sollte sie bereits im September zu einer Festwoche wieder gespielt werden. Doch wegen Lieferschwierigkeiten und Corona-bedingten Krankheitsausfällen, ist noch unklar, ob die Orgel im Spätsommer fertig ist.