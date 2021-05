Bei den Ermittlungen zum Brand vor zwei Wochen im Rittergut Guthmannshausen hat sich der Verdacht der Brandstiftung erhärtet. Das teilte die Kriminalpolizei Erfurt am Freitag mit. An Stelen auf dem Grundstück des Ritterguts seien Anhaftungen einer schwarzen Substanz festgestellt worden, hieß es weiter. Weil ein politisches Motiv für die Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen wird, sind laut Kripo auch der Staatsschutz und das Thüringer Landeskriminalamt in die Ermittlungen einbezogen.