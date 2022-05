Das sanierte Freibad in Sömmerda startet am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr offiziell in die Saison. Wie die Stadt mitteilte, liegt die Wassertemperatur bei 24 Grad. Die Gastronomie sei geöffnet und es gebe weitere Liegeflächen. Im vergangenen Jahr musste das Bad nach nur knapp drei Wochen wieder geschlossen werden - die Saison war beendet. Grund dafür waren vor allem Lieferengpässe beim Bau als Folge der Corona-Pandemie.