Sie sollte eigentlich ein Naherholungsgebiet für die Schlossvippacher werden - die Schlossinsel. Mehr als 70 Jahre lag sie brach und war voller Müll. Das letzte Schloss wurde 1947 von den sowjetischen Militärs abgerissen. Nun sollten Grünflächen, Bänke und ein Rundweg das Areal für die Bewohner aufwerten.

Doch dann entdeckten Archäologen im vergangenen Jahr etwas Unerwartetes: Überbleibsel einer Schlossanlage, die noch viel älter ist. Ein Brunnen wird sogar aufs 12. Jahrhundert datiert. Nun wurden die Zukunftspläne für die Schlossinsel überdacht. Die neue Idee ist eine Art archäologischer Themenpark.

Mauerreste gehören zu alter Burganlage

Bürgermeister Uwe Köhler staunte nicht schlecht, als ihm vor einem Jahr die ersten Funde präsentiert wurden: Klar erkennbare Mauerreste, die nicht zu dem Schloss gehören, wie man es von vor 1947 kannte. Die nun freigelegten Mauern gehören zu einer Vorgänger-Burganlage. Historiker Thomas Bienert setzt sich schon länger mit der Geschichte des Schlosses auseinander.

Er ist besonders fasziniert davon, dass die Funde nicht nur die Vergangenheit des Schlosses aufzeigen, sondern auch die Entwicklung bis zum Abriss des jüngsten Schlosses: "Wir können hier im Grunde einen Bogen schlagen - von der Romanik mit alten Bauresten, die jetzt nun überraschenderweise zutage getreten sind, bis ins 20. Jahrhundert, wo es dann abgerissen ist. Wo wir sogar im Detail dokumentieren können, wie der Abriss passiert ist. Also einen solchen Ort gibt es aus meiner Kenntnis in Thüringen überhaupt nicht."

Grabungen bringen Entwicklung ans Tageslicht

Beeindruckt ist Bienert darüber hinaus auch von einem ausgegrabenen Keller, der früher eine Art Krypta gewesen sein könnte. Eine Zeichnung aus dem Jahr 1815 lässt an dieser Stelle eine zum Schloss gehörende Kapelle vermuten. Ein alter Brunnen aus dem 12. oder 13. Jahrhundert. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff

Ein Brunnen lässt sich aufgrund seiner Mauerwerksstruktur in die Zeit der Romanik einordnen, also Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts, vermutet Bienert.

An anderer Stelle wurde die Bepflasterung des Innenhofes ausgegraben. Würde man weitergraben, wäre sicher das Pflaster auf einer großen Fläche sichtbar, so Thomas Bienert. Und je tiefer man gräbt, desto älter und gröber wird das Pflaster, auch hier kann man die Entwicklung bestaunen.

Archäologischer Themenpark soll Geschichte erzählen

Doch was wird nun aus den Plänen für das Naherholungsgebiet? Bis zu den überraschenden Funden war bereits der halbe Rundweg für das Naherholungsgebiet samt Bänken angelegt, mit Fördermitteln aus der Dorferneuerung.

Die archäologischen Funde beendeten die Arbeiten prompt. Laut Bürgermeister Uwe Köhler besteht jetzt die einmalige Möglichkeit, die freigelegten archäologischen Funde in die parkähnliche Gestaltung der Schlossinsel zu integrieren.

Die Idee ist ein archäologischer Themenpark, in dem sich Besucher nicht nur erholen, sondern auch etwas über die Geschichte dieses Ortes lernen können. Überreste eines Turmes der Vorgängerburganlage. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff

Hierzu könnten die herausragenden Funde der Überbleibsel des Schlossturms, des spätmittelalterlichen Brunnens, des Tor- und Amtshauses, der Stallung und der Schlosskapelle um ungefähr zwei Steinreihen über das Geländeniveau hochgemauert werden. Damit wären sie dann im Gelände dauerhaft erkennbar.

Geld für weitere Ausgrabungen fehlt

Das Vorhaben passe zudem prima zu dem Tourismuskonzept für die Region: 400.000 Jahre Menschheitsgeschichte im Thüringer Becken. "Hier auf dieser Insel wäre natürlich idealerweise der Zeitraum spätes Mittelalter bis Neuzeit sehr gut zu dokumentieren und zu präsentieren und mit Schautafeln zu erläutern.", meint Bürgermeister Uwe Köhler. Und hofft dabei stark auf die Unterstützung durch Fördermittel. Altes Pflaster tritt zutage. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff

Denn daran hapert es derzeit noch. Für die zusätzlichen archäologischen Ausgrabungen fallen Kosten von ungefähr 80.000 Euro an, für die bisher keine Förderung in Aussicht gestellt wurde. Dafür will Bürgermeister Uwe Köhler nun kämpfen. An die Regionale Aktionsgruppe Sömmerda-Erfurt habe er bereits eine Anfrage gestellt.

Hoffnung auf weitere Schätze

Historiker Thomas Bienert betont auch die Verbundenheit der Schlossinsel mit dem Ort Schlossvippach, dessen Name nicht von ungefähr kommt - das Schloss hatte aus dem ursprünglichen Ort "Vippach" ein "Schlossvippach" gemacht.

Das Interesse der Bewohner war groß, als in diesem Sommer Führungen angeboten wurden. Ursprünglich seien nur vier oder fünf Führungen geplant gewesen, so Uwe Köhler. Doch dann seien so viele Anfragen gekommen, dass sie einige zusätzlich eingerichtet haben. Bereits fertiggestellte Wege des Naherholungsgebietes. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff