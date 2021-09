Nach anderthalb Jahren Bauzeit Sömmerda: Freibad öffnet nach Sanierung wieder

In Sömmerda war es am Sonntag soweit: Nach anderthalb Jahren Bauzeit hat das generalsanierte Freibad um 10 Uhr seine Pforten für Besucher geöffnet, sodass die Sömmerdaer gegen Ende dieser Saison zumindest mal schnuppern und ausprobieren können. Weshalb das Bad zum Saisonende eröffnet, warum die Bauzeit etwas länger gedauert hat als geplant und wie lange es jetzt noch geöffnet bleibt, erklärt Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt in einem Interview am Eröffnungstag.