Zwei Tage nach den Angriffen auf Polizeiautos und Polizisten in Sömmerda ist das SEK am Dienstagmorgen im Einsatz. Wie ein Sprecherin der Polizei mitteilte, gibt es erneut Hinweise auf Waffen. Spezialisten des Landeskriminalamtes sind für eine Durchsuchung bereits vor Ort. Am Sonntagabend waren dort bei einem Einsatz Polizisten mit Steinen beworfen und drei Polizeiautos beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.