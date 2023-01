Spezialisten des Landeskriminalamtes haben am Dienstag ein Wohnhaus in Sömmerda durchsucht. Der 38-jährige Besitzer hatte am Morgen die Polizei informiert. Er habe auf einer Überwachungskamera beobachtet, dass sich mehrere Personen Zutritt zum Haus verschafft hätten. Die Beamten umstellten das Haus daraufhin und sperrten den Bereich weiträumig ab.