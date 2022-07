Sonnenblumenfelder sehen einfach toll aus, und, wenn wir ehrlich sind, verleiten sie manchmal auch zum Sonnenblumen-Diebstahl - heimlich am Feldrand. Es stehen ja noch genügend da. Doch das sehen die Landwirte nicht so gern.

Wie auch immer, ob jetzt beim genussvollen Beobachten oder beim "Sonnenblumen-Mopsen", vielleicht haben Sie sich danach gefragt: Warum schauen die großen, gelben Blüten allesamt in eine Richtung? So als ob da jemand mit einem riesigen Kamm alle schön in Reih‘ und Glied gebürstet hätte. Warum nur schauen die alle zu mir? Sonnenblumen richten sich oft alle in dieselbe Richtung aus. Bildrechte: MDR/Alex Zielinski

Ein Argument ist dann schnell zur Hand: die Sonnenblumen drehen sich immer mit der Sonne. Ist doch völlig klar, wenn man Sonnenblume heißt. Ganz so einfach ist es dann nicht, wir müssen differenzieren: zwischen jungen Sonnenblumen, die noch im Wachstum sind, und den etwas älteren, den reifen Sonnenblumen.

Warum junge Sonnenblumen ihre Blütenköpfe drehen

Die jungen Sonnenblumen, die im Pubertätsalter, drehen wirklich ihre kleinen Blütenköpfe der Sonne entgegen. Tag für Tag, immer schön von Ost nach West. Und in der Nacht wird wieder nach Ost zurückgedreht, damit es dort am nächsten Morgen wieder losgehen kann. Fachleute nennen das "Heliotropismus". So können sie das Sonnenlicht viel effektiver nutzen, Stichwort Photosynthese. Denn wenn wir uns mal an den Ausgangspunkt zurückdenken: Aus einem kleinen Sonnenblumenkern wird eine menschengroße Pflanze, da braucht es eine ganze Menge Sonnenenergie. Ganz vorn, mit dem Rücken zu Ihnen, das sind die jungen Sonnenblumen. Bildrechte: MDR/Alex Zielinski

Jetzt zu den erwachsenen Sonnenblumen. Ihnen geht es ähnlich wie uns, wenn wir älter oder reifer werden. Sie lieben es ruhiger und tun sich den Stress mit dem Köpfchendrehen nicht mehr an. Wachstum und Photosynthese war gestern. Stattdessen schauen sie den ganzen Tag mehr oder weniger Richtung Osten. Man kann sie also auch ganz gut als Kompass verwenden.

Der "Bio-Kompass": Die ausgewachsenen Sonnenblumen schauen Richtung Osten. Bildrechte: MDR/Alex Zielinski

