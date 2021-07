Spendenaktion Stadt Kölleda richtet Spendenkonto nach Großbrand ein

Am Sonntag war in Kölleda ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen und auf mehrere angrenzende Gebäude übergesprungen. Mit der Hilfe eines Spendenkontos sollen nun betroffenen Familien finanziell unterstütz werden.