Der Stausee in Straußfurt im Landkreis Sömmerda wird ab Montag abgelassen. Wie die Thüringer Fernwasserversorgung mitteilte, wird das Hochwasserrückhaltebecken komplett entleert. Dafür müssen demnach etwa 3,6 Millionen Kubikmeter Wasser bis zum 18. Oktober an die Unstrut abgegeben werden. So wird der für das Winterhalbjahr notwendige Raum geschaffen, wenn es wegen Regen und Schneeschmelze stärkere Zuflüsse gibt.