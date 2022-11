All das kostet viel Geld - nun steigen die Tierarztkosten durch die neue Gebührenordnung an. "Das sind alles Kosten, die schon so immens sind und wenn die Tierarztkosten jetzt noch angehoben werden, dann müssen wir wirklich überlegen: Was hat jetzt Priorität und was kann noch warten." Hinzu kommen die gestiegenen Kosten für Heizung und Tiernahrung.